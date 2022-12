Nonostante quella in casa del Brentford sia "una partita difficile", Antonio Conte non vede l'ora di tornare in campo. Coppa del Mondo conclusa infatti, in Premier si riparte con il tradizionalissimo boxing day e già domani il Tottenham sfiderà l'ex squadra di Christian Eriksen. "Sai benissimo quando giochi, soprattutto in trasferta, contro il Brentford, non è una partita facile. Ricordo che dalla scorsa stagione sono davvero una buona squadra, fisicamente sono molto forti, sono molto bravi sui calci piazzati, quindi non sarà facile per questo motivo.

Sarà molto importante ricominciare la stagione nel miglior modo possibile - ha detto in conferenza stampa della vigilia -. Siamo davvero entusiasti di tornare. Non è facile dopo il Mondiale e solo otto giorni dopo una serie così veloci, ma va bene, è positivo da un lato. D'altra parte, hai i giocatori che hanno giocato la Coppa del Mondo in una condizione fisica diversa, ma va bene, il calcio durante il periodo natalizio è sicuramente fantastico da giocare, ma allo stesso tempo, per molti giocatori dobbiamo cercare di spingere loro e ritrovare una buona condizione fisica" dice a proposito di alcuni suoi giocatori, in fase di rientro dopo il torneo in Qatar, giocatori tra cui l'ex Inter Ivan Perisic. "Sicuramente è un nuovo inizio come il primo giorno della stagione per i giocatori che hanno lavorato con noi per settimane, ma per i giocatori che hanno giocato ai Mondiali è una grande fatica perché non si sono mai fermati e solo ora dopo una settimana , 10 giorni… Penso che sia diverso per i giocatori che hanno giocato ai Mondiali. Per i giocatori che hanno lavorato in queste quattro settimane, sicuramente è un nuovo inizio, un nuovo inizio come il pre-campionato".