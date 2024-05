Per il secondo anno consecutivo la Fiorentina viene sconfitta in finale di Conference League. La squadra viola non riesce a bissare il successo dell'Atalanta in Europa League, ad aggiudicarsi la coppa è l'Olympiakos.

Decide la sfida un gol dell'attaccante della squadra greca El Kaabi nei tempi supplementari. Una rete convalidata dopo un lungo consulto al Var. Nulla da fare anche per il Torino che sperava in successo della Fiorentina per qualificarsi in Conference League.