Impresa della Fiorentina che in 9 contro 11 riesce a non subire gol nei tempi supplementari, riuscendo così a strappare il pass per i gironi di Conference League ai calci di rigore contro il Puskas Academy. Decisivo De Gea: l'ex portiere del Manchester United para il quarto rigore della lotteria. Fiorentina che al 97esimo, nei tempi regolamentari, aveva subito il pari dei padroni di casa dopo il gol di Kean. Le espulsioni di Ranieri a fine partita e di Comuzzo pochi minuti dopo l'inizio dei supplementari hanno lasciato la squadra di Palladino in doppia inferiorità numerica.

Eliminato il Lens di Satriano (non convocato): la squadra francese perde 2-0 contro il Panathinaikos dopo il 2-1 dell'andata. Clamorosa sconfitta anche per il Chelsea di Maresca, battuto 2-1 dal Servette. Gli inglesi però passano grazie al 2-0 dell'andata.