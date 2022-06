Intervistato da MilanNews.it, nella lunga disamina post-scudetto sulla stagione della squadra di Stefano Pioli, Paolo Condò ha parlato anche dell'Inter, prendendo ancora una volta le parti dello sfortunato Ionut Radu in merito all'episodio di Bologna: "Il Milan ha vinto meritatamente lo Scudetto perché chi arriva primo, secondo me, lo merita. Non è giusto fissarsi su un singolo episodio come l'errore di Radu che, visivamente, è più ricordato perché commesso a poche giornate dalla fine, ma nel girone d'andata anche i giocatori del Milan avevano fatto qualche errore che si equivale a quello di Radu. Non è mai giusto, dunque, dire che uno Scudetto sia stato buttato da una squadra, a meno di casi eccezionali (e non è questo il caso): chi arriva primo merita".