La sconfitta contro l'Inghilterra costringe l'Italia a rincorrere la qualificazione ai prossimi Europei nelle ultime due partite. "È il momento di ricordare che la missione di quest’autunno emergenziale — il cambio di ct obbligato si assorbe in mesi, non in settimane — resta la qualificazione diretta all’Europeo, e dunque pensiamo a battere una buona volta la Macedonia del Nord e a non perdere in campo neutro con l’Ucraina", scrive oggi Paolo Condò su La Repubblica. "L’Inghilterra per il momento è fuori portata, ed è inutile amareggiarsi per la quantità di nazionali che via via staccano il biglietto per la Germania, e alle quali non vediamo l’ora di unirci, Occorre insistere sui giovani che hanno pagato caro Wembley (Scalvini) e su quelli che hanno passato la prova (Udogie).

Occorre che gli allenatori di club sostengano il lavoro di Spalletti più di qualsiasi altra volta, perché il tempo stringe e l’Italia va ancora messa in sicurezza".