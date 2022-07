Dopo tre stagioni anonime al Paris Saint-Germain, la carriera di Mauro Icardi si trova di fronte a un bivio: scegliere i soldi o rilanciarsi a livello tecnico? "Non ricomincerà da zero, la soluzione più comoda sarebbe guadagnare ancora tanto - fa notare Paolo Condò a Sky Sport -. Dal punto di vista sportivo il Monza sarebbe la scelta giusta, lì nessuno lo metterebbe in discussione".