Dagli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha analizzato il successo dell’Inter contro il Cagliari, concentrandosi su un aspetto preciso della gestione nerazzurra: la rotazione attenta dei giocatori da parte di Simone Inzaghi: "L’Inzaghi di questa stagione sta portando a compimento un esperimento unico - ha esordito -. Parlo della gestione dei minutaggi, calcolati davvero con il bilancino del farmacista. Ogni rotazione è ponderata, ogni cambio ha un senso, e questo si riflette sulla freschezza della squadra, anche a stagione inoltrata".

Il giornalista ha poi sottolineato come anche nella partita contro il Cagliari si sia evitata la classica sofferenza finale: "La gara, a un certo punto, poteva far riaffiorare la paura di un finale sofferto dopo il gol dell’1-2. Ma questa volta dura poco, 8 minuti o anche meno. L’Inter ha capito che non può permettersi di difendere il vantaggio minimo. E così arriva il 3-1 di Bisseck che chiude la partita", ha concluso.