Quanto si gioca questa sera Simone Inzaghi? A rispondere alla domanda è Paolo Condò, intervenuto dali studi di Sky Sport a poche ore dalla serata di Champions League: "Credo che Inzaghi si giochi poco, francamente non vedo grandissimi sostituti all’orizzonte. E per questo motivo io insisterei con Inzaghi, almeno fino alla pausa per il Mondiale: se le cose dovessero andare male fino a quel punto, allora quello sarebbe il momento per dare al nuovo allenatore la possibilità di lavorare. Dalle voci sembra però che la sua posizione sia fortemente a rischio e che saranno decisive le due partite col Barcellona inframmezzate da quella con il Sassuolo: se fosse così sarebbe un po’ ingeneroso perché le partite col Barça sono difficilissime, anche se non impossibili come dimostra il precedente del 2010".