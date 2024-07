Paolo Condò, intervenuto sulle frequenze di Sky Sport, ha parlato degli Europei, facendo un'analisi valutativa delle prestazioni dei nerazzurri: "Abbiamo visto tanta Inter: dallo sconfitto Calhanoglu, che comunque è stato il regista e l’ispiratore della squadra, a De Vrij, che va a segnare il pareggio di testa e a Dumfries che è stato per tutta la partita una spina nel fianco. Gli avrei dato il titolo di Man of the Match. Perché quello che ha fatto per novanta minuti Dumfries sulla fascia destra è stato uno dei segreti della vittoria dell’Olanda. L’azione del secondo gol? Lì è stato un assoluto protagonista", ha concluso.