Compagnoni: “Inter-Liverpool dall’esito scontato? Ricordatevi del 2010”

Il parallelo del giornalista di Sky tra gli ottavi che attendono i campioni d'Italia con la semifinale del 2009/10

Urna beffarda per l'Inter che in poche ore passa dall'Ajax al Liverpool. Incrocio durissimo con i Reds, ma secondo Maurizio Compagnoni tutto è possibile. "Contro il Real, i nerazzurri hanno perso ma hanno anche dimostrato un grande calcio, mettendo in seria difficoltà le merengues - ha detto a SkySport24 -. Il Liverpool resta favorito, è più forte, ma se ripenso al 2010 e alla doppia sfida con il Barcellona qualche paragone si può fare. Non penso sia un pronostico chiuso come dicono in tanti".