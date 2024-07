L'Inter è ad un passo da Tanner Tessmann, come svelato nella giornata di ieri. Poi direzione prestito. Maurizio Compagnoni, collega di Sky, ha parlato così del centrocampista americano: "Dove sarebbe titolare? Delle squadre della parte destra della classifica devo dire tutte, quasi tutte. Lui può giocare indifferentemente a due o a tre, a due forse rende di più perché è il prototipo del centrocampista centrale che ama giocare a due. Però essendo bravo ed essendo anche un ragazzo intelligente, visto come sta in campo, può anche adattarsi a giocare a tre. E lo ha fatto, perché al Venezia Paolo Vanoli ha cambiato più volte. Tanto che lo conosce bene, voleva acquistarlo per il Torino ma poi è arrivata l’Inter che ha messo soldi in più", ha detto.