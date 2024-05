Dalla Serie D con la Giana Erminio alla promozione in Serie A con il Como, tutto nel giro di 12 mesi. Questa è la bella parabola di Tommaso Fumagalli, attaccante del Como, che dopo aver pensato anche ad appendere gli scarpini al chiodo ha potuto vivere da vicino la promozione del club lariano guidato da Cesc Fabregas. E ai microfoni di SportWeek, il 24enne di Bellinzago Lombardo racconta la cosa che gli provoca l'emozione più forte quando pensa alla massima serie: "Ogni tanto penso che, chissà, fra qualche mese potrei giocare contro l’Inter, la squadra per cui tifo, e magari farle pure gol: credo che mio padre, che va sempre in Curva Nord, non sarebbe felice e a casa me ne direbbe quattro…".