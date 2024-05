Sono già tante le speculazioni di mercato legate al Como neopromosso in Serie A, alcune riguardanti anche conoscenze del mondo Inter come Mauro Icardi e Joaquin Correa. A margine dell'Europe Globe Soccer Awards, però, il tecnico lariano Cesc Fabregas fa capire ai microfoni di Sky Sport che per il momento non sono state avanzate richieste particolari: "No, ovviamente stiamo cercando alcuni ruoli specifici dove dobbiamo migliorare. Ma sono contento dei ragazzi e della stagione che hanno fatto. Poi il calcio non aspetta nessuno, quello che abbiamo fatto è storia; ora inizia una nuova avventura che dobbiamo vivere con tanta emozione. Il campo parla, devono dimostrare di essere pronti a giocare in Serie A ad ogni allenamento e ad ogni partita. Poi vedrò io se andrà cambiato qualcosa, ma sono tranquillo perché stiamo creando una squadra forte non solo a livello di nomi ma di gente che vuole venire a giocare qui a Como. L'unità è la cosa più importante perché è questa la cosa che ti fa andare in alto".