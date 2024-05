Parlando ai microfoni del sito TAG24, Francesco Colonnese, ex difensore di Inter e Lazio, non si sbilancia su quello che potrebbe essere il mercato in uscita dei nerazzurri: "Non saprei. Penso che i nerazzurri dovranno sostituire soltanto Denzel Dumfries che, almeno da quanto leggo in giro, potrebbe partire. La situazione dell’Inter non è semplice da decifrare in questo momento. La certezza è che ha una società solida e dei dirigenti che hanno le idee chiare. Questo è il motivo per cui si sono già mossi e hanno già comprato due calciatori sul mercato. Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno facendo un ottimo lavoro”.

Finalmente anche Simone Inzaghi può essere annoverato tra i top in Italia, visto che in questi anni ha subito anche tante critiche?

“Simone Inzaghi è migliorato tantissimo in questi anni ed è diventato uno dei migliori in assoluto. Ha dimostrato di essere un tecnico preparato, a cui davvero non si può dire nulla. Con l’esperienza è cresciuto ed è migliorato anche dal punto di vista caratteriale. Ha saputo gestire molto bene anche i momenti di difficoltà. Ora l’Inter è una squadra molto forte, sia in campo che fuori”.