Giovanissimo (appena 32 anni), arrivato nella CAN di Serie A e B soltanto la scorsa stagione dopo aver ricevuto tanti complimenti per le qualità mostrate nelle categorie inferiori, l'arbitro comasco Andrea Colombo vivrà la sua prima volta a San Siro mercoledì sera, essendo stato designato per la direzione di Inter-Bologna. Per Colombo sarà la quinta direzione stagionale in Serie A.