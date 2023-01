L'ex campione del mondo Fulvio Collovati ha parlato per TeleVomero della grande corsa del Napoli in campionato: "Quest’anno, dopo il girone d’andata, la Serie A ricorda molto il campionato francese dove il PSG vince con 20 punti di vantaggio e può permettersi di far riposare i migliori. I meriti sono all'80% del Napoli, per il resto la colpa è di Milan e Inter. Le due milanesi sono frustrate e involute, i 50 punti degli azzurri hanno distrutto le avversarie a livello psicologico.