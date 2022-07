Qual è il club che finora si è mosso meglio sul mercato? "Se leggo i nomi, dico la Juventus. Se guardo il progetto, dico il Milan, perché oggi è una società che guarda ai giovani", risponde Fulvio Collovati alla Gazzetta dello Sport. "Il giocatore decisivo per lo scudetto? Sarà una bella lotta tra Lukaku e Origi. Sono due centravanti di grande fisicità. Penso che la lotta scudetto passi anche per questo duello a distanza tra le prime punte di Inter e Milan", spiega l'ex difensore dell'Italia campione del mondo 1982. "In Serie A i migliori difensori nell’uno contro uno sono stranieri, come Bremer e Koulibaly. Il più promettente come italiano dico Bastoni".