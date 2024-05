Fulvio Collovati, nel corso di un'intervista a News.Superscommesse.it, ha parlato della situazione legata al futuro dell’Inter. "Si può sempre far meglio, presumo che per il prossimo anno l'obiettivo dell'Inter sia la Champions, anche perché non vedere una squadra del genere tra le prime otto in Europa quest'anno è stata davvero una sorpresa in negativo - ha detto l'ex Campione del Mondo -. I nerazzurri hanno cominciato a programmare il futuro prima di tutti, prendendo già cinque mesi fa calciatori di spessore come Zielinski e Taremi. Sotto questo aspetto la società è davvero invidiabile".