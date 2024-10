Fulvio Collovati parla a La Domenica Sportiva di quanto visto ieri sera a San Siro per Inter-Juventus. "Partita spettacolare, ma andate a chiedere all'Inter se è stata bella... C'è stato un festival di rigori e gesti tecnici, ma anche degli errori. Da ex difensore ne ho visti di improponibili. Un 4-4 è una gara spettacolare, l'Inter ha avuto la possibilità di chiuderla ma vanno sottolineato errori che hanno fatto sì che finisse 4-4. Inzaghi si deve interrogare sugli errori difensivi, se subisci così non puoi essere l'anti-Conte".

"Ho sempre esaltato il lavoro di Inzaghi - prosegue - però in questa partita ha sbagliato nelle sostituzioni. I giocatori che hanno fatto la differenza sono Conceicao e Yildiz. Probabilmente diventeranno due campioni, ma vedendo che sulle fasce stai soffrendo, possibile che Inzaghi non faccia una mossa per rimediare?".