Uno dei tantissimi doppi ex della sfida tra Inter e Milan, Fulvio Collovati, parla ai microfoni de Il Giorno analizzando i temi principali della sfida di domani sera: "Se guardi City-Inter e Milan-Liverpool sono due pianeti diversi. Certo, il derby è una partita che esula da ogni pronostico, ma oggi i nerazzurri giocano un calcio europeo, mentre i rossoneri martedì sera potevano prenderne sei... Il pari di Monza? Se sei troppo sufficiente, puoi rischiare di pareggiare anche una partita apparentemente più semplice. Non è una cosa inaspettata ad inizio stagione, lo è sicuramente di più il Milan così".

Dove si deve intervenire per cambiare i rossoneri?

"Il Milan ha una difesa troppo fragile, è una squadra senza regista. Secondo me Morata e Abraham i gol li fanno, se li metti nelle condizioni giuste. Servirebbe un Hakan Calhanoglu, ma ce l’ha l’Inter".

Il derby può spingere il Milan a una reazione?

"Se non lo fai in una gara come questa non lo fai più. Dovessero perdere perderebbero l’allenatore, posto che secondo me ci stanno pensando già da qualche giorno e che non è lui il primo colpevole. Il mercato non lo ha fatto lui".

Milan e Inter lotteranno per lo scudetto?

"I nerazzurri sì. Sul Milan ho qualche dubbio: il Napoli dell’anno scorso dimostra che se parti con dei problemi così, conoscendo le dinamiche di uno spogliatoio, fai molta fatica a riprenderti".