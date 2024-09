L'Inter potrebbe sacrificare lo Scudetto per la Champions? Di fronte a questa domanda, Fulvio Collovati risponde in maniera secca intervistato da Il Pallone Gonfiato: "Sono cose che si dicono, ma non si fanno. Un giocatore va in campo per vincere, sia in campionato che in Champions. Poi dopo è chiaro che se affronti il Monza un pò scarico, come l'hai fatto… Ma non per il turnover, perché chi ha detto del turnover son tutte balle, perché di turnover c'erano Davide Frattesi e Kristjan Asllani. Il resto ha giocato con le due punte titolari Lautaro Martinez e Marcus Thuram, con Darmian, Dimarco e Frattesi oltretutto titolare in Nazionale, per cui…Quindi chi ha detto del turnover, l'ha detto per trovare un'alibi che non c'è".

Collovati poi aggiunge: "Quando vinci uno scudetto l'anno dopo devi affrontare le partite sempre con lo stesso spirito, la stessa fame, se non le affronti con la stessa fame succede quello che è successo al Napoli lo scorso anno. Non c'è differenza tra campionato e Coppe, fatto sta che due anni fa l'Inter è andata in finale di Coppa Italia, di Champions, scudetto per cui ha fatto tutto, ha fatto tre finali praticamente”