"Sono convinto che sia Juve che Inter rientreranno presto nella lotta per le migliori posizioni in campionato. Il mondo del calcio spinge in tutt'altre direzioni, verso squadre con più seguito, che sembra il primo requisito per competere. Noi non possiamo dire, con le nostre risorse, che lottiamo per lo scudetto. Questa è la realtà di cui dobbiamo prendere atto. Punteremo alla Coppa Italia" ha detto Gian Piero Gasperini a proposito della lotta scudetto che, secondo l'allenatore dell'Atalanta, ritroverà le due grandi 'ritardatarie' di questa prima parte di stagione, ma non solo. A convenire con il tecnico della Dea, è Stefano Colantuono che a Radio 24 dice: "Condivido quello che dice Gasperini: l'Atalanta è un livello diverso rispetto alle altre big, ma penso lo dica anche per tenere il profilo basso. Son convinto che loro fin quando possono e sono lì se la giocano".