La Lazio perde clamorosamente 5-1 sul campo del Midtjylland nel match valido per la seconda giornata di Europa League. In gol per i padroni di casa Paulinho, Kaba, Evander, Isaksen e Sviatchenko, di Milinkovic-Savic invece la rete della bandiera per la squadra di Sarri. Altra goleada nello stesso girone rifilata dal Feyenoord allo Sturm Graz (6-0 il risultato finale): tutte le squadre ora hanno tre punti in classifica.

Da registrare il primo gol stagionale di Cristiano Ronaldo nella vittoria per 0-2 del Manchester United sul campo dello Sheriff. Vincono in casa Qarabag (3-0 al Nantes), Real Sociedad (2-1 all'Omonia) e Trabzonspor (2-0 alla Stella Rossa), in trasferta il Friburgo sul campo dell'Olympiakos (0-3) e il Ferencvaros in casa del Monaco (0-1).

I risultati di Europa League:

Midtjylland-Lazio 5-1

Feyenoord-Sturm Graz 6-0

Sheriff-Manchester United 0-2

Qarabag-Nantes 3-0

Monaco-Ferencvaros 0-1

Real Sociead-Omonia 2-1

Trabzonspor-Stella Rossa 2-1