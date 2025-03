Durante il Pepito Day, Luca Cigarini ha raccontato ai microfoni di Cronache di spogliatoio un aneddoto riguardante Nicolò Barella. "Abbiamo fatto una partita, Cagliari-Milan, perdevamo 2-0 e lui non si sapeva gestire. La partita dopo dovevamo andare a Crotone per una partita importante per la salvezza. Era ammonito e gli dissi di star tranquillo, che gli altri erano più forti, di non fare cazzate. Si fa ammonire, viene squalificato. Poi abbiamo vinto lo stesso, ma gli ho fatto un bel cazziatone".

"Adesso è un giocatore di caratura internazionale, folle - prosegue Cigarini -. L'ho un po' sgrezzato. Era ai primi anni di Serie A, si vedeva che aveva qualche marcia in più, che ha ancora oggi. Siamo molto amici, ci sentiamo spesso. Ci siam sentiti prima della partita e c'è un rapporto bellissimo di amicizia, creato negli anni. E' stato bello tirarlo su da giovane...".