Duro attacco sferrato da Cicinho ai danni di Arturo Vidal, reo - secondo l'ex romanista - di aver lasciato l'Inter per andare al Flamengo solo per svernare. "Penso che sia troppo presto per dire che non è venuto in vacanza, inizi a giocare poi risponda - le sue parole pronuncate durante il podcast pReis da Resenhap -. Penso che sia venuto a fare una passeggiata, il Flamengo non vincerà nulla quest'anno. Non è che Vidal non sia un grosso problema, è un giocatore eccellente, ma al Flamengo non servirà a nulla. E' a fine carriera, quindi a mio avviso non farà bene. Si diceva avesse tanto mercato, ma perché non è andato altrove? Perché è venuto al Flamengo? Pensi che sia venuto qui perché ama il club? Forse state scherzando! È venuto per quello che è il Flamengo, vuole farsi conoscere in Brasile, fare una vita da spiaggia, godersi la pensione".