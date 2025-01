Intervistato da Calciomercato.com, Alessandro Ciardi, trequartista classe 2007, ha ripensato alla scelta presa nel gennaio 2023, quando decise di lasciare il vivaio dell'Inter per sposare il progetto del Salisburgo: "Ho lasciato Milano perché ho ricevuto un’offerta dall’estero come quella del Salisburgo che mi ha presentato un progetto molto importante - le sue parole -- Torna in Italia? E' mio obiettivo per questo mercato invernale, spero di farlo al più presto”.