Ospite come di consueto negli studi di '90° Minuto', la dirigente UEFA Evelina Christillin ha detto la sua sulla scelta di Inter e Milan di procedere su strade separate per la costruzione del nuovo stadio, esprimendo però scetticismo per la situazione nerazzurra: "Il Milan ha scelto la strada solitaria, l’Inter dice di avere dei progetti ma sentivo che Zhang ha rifinanziato soltanto dieci milioni del di Oaktree di 275 milioni che dovrebbe essere rimborsato al 12% di interesse entro il 2024 - ha detto -. Credo che qualche dubbio sulla solidità finanziaria dell’Inter esista.