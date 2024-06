Anche Giorgio Chiellini, sempre alla Gazzetta dello Sport, evidenzia la bontà del progetto Spalletti per l'Italia che si appresta a esordire a Euro 2024 con l'Albania sabato a Dortmund.

"Non c'è ricordo più bello dell'Europeo vinto nel 2021: sia mo stati fortunati, ma meritavamo di sollevare la coppa - spiega l'ex difensore azzurro -. Ora siamo campioni e con una garanzia: il c.t. Spalletti. Sarà importante affrontare questa avventura con entusiasmo e leggerezza. Non siamo in prima fascia, ci sono team più forti, ma tutti i tornei sono equilibrati e con sorpresa. Siamo giovani, in fase di cambiamento, ma abbiamo gente esperta come Barella e Jorginho, e uno dei migliori portieri come Gigio. Spero in Chiesa: sa essere decisivo".