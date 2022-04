Dal centro sportivo della Romulea, dove è impegnato per le finali del campionato di calcio a 8, Francesco Totti ha risposto alle domande dei cronisti presenti esprimendo un pronostico secco per il finale di campionato: "Chi vince lo Scudetto? Per me l'Inter". Poi, un consiglio per Nicolò Zaniolo: "Deve crescere, con tranquillità e serenità come ho sempre detto. Poi le cose vengono da sole".