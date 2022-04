Una scorpacciata di gol ha esaltato i tifosi di Chelsea e Arsenal nel recupero della 30^ giornata di Premier League. Allo Stamford Bridge a festeggiare è la banda di Arteta, che cala il poker dopo un'altalena di emozioni. È stata partita vera, in cui entrambe non si sono risparmiate. I Gunners portano a casa per 4-2 il confronto. Per Romelu Lukaku un'ora pressoché evanescente in cui ha faticato davvero troppo a rendersi pericoloso in zona calda. Al 60', il belga è stato richiamato in panchina da Tuchel, che ha inserito al suo posto Havertz. E il pubblico dei Blues non ha mancato l'occasione per fischiarlo, mostrando il disappunto per un'altra prestazione da dimenticare per Big Rom.