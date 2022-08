Sorteggiato a Nyon il tabellone dei playoff di Champions League, ultimo step prima dei gironi.Le gare si disputeranno il 16-17 agosto (andata) e il 23-24 agosto (ritorno). Ecco tutti gli accoppiamenti:

CHAMPIONS PATH

Qarabag/Fereçvarosi VS Sheriff/Plzen

Bodø Glimt/Zalgiris VS Ludogorets/Dinamo Zagreb

Maccabi Haifa/Apollon VS Crvena Zvezda/Pyunik

Copenhagen VS Trabzonspor

LEAGUE PATH

Dynamo Kyiv/Sturm VS Benfica/Midtjylland

St. Gilloise/Rangers VS Monaco/PSV