Ampia parentesi sui sorteggi dei quarti di finale di Champions League durante la conferenza stampa pre Udinese-Milan di Stefano Pioli andata in scena un'ora abbondante dopo che i rossoneri hanno scoperto di essere stati abbinati al Napoli. Un derby tutto italiano che il tecnico di Parma ha commentato così: "Qualsiasi avversario sarebbe stato difficile, siamo ai quarti, sono tutti forti - le sue parole -. Vogliamo andare avanti. Il Napoli è forte, sta dominando in campionato, ma la Champions è la Champions e il Milan è il Milan. Siamo lì con merito, motivazione e ambizione: giocheremo per passare il turno.