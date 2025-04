La UEFA prenderà in considerazione la possibilità di modificare le regole dei sorteggi per le competizioni europee della prossima stagione, in seguito alle critiche nate dalla scelta di non rispettare l'esito della fase campionato per la definizione degli accoppiamenti per le partite della fase a eliminazione diretta, che hanno portato a situazioni come quella dell’Arsenal, che disputerà in trasferta la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid, nonostante abbia concluso la fase a gironi davanti ai campioni spagnoli in classifica.

Le attuali regole delle competizioni, che in questa stagione hanno visto il debutto del nuovo format, prevedono che le squadre classificate tra le prime otto abbiano il vantaggio di giocare in casa la gara di ritorno solo negli ottavi di finale. Ma da Nyon, secondo quanto riportato dal Daily Mail, i vertici UEFA sono pronti a discutere relativamente a delle modifiche in merito. La UEFA, intanto, ha respinto le proposte per eliminare i tempi supplementari nella fase a eliminazione diretta, decidendo di mantenere i due tempi extra di 15 minuti ciascuno.