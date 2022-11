Si sono chiusi oggi i gironi A, B, C e D di Champions League. Nel girone A il Napoli va ko ma passa comunque come prima del girone davanti al Liverpool. L'Ajax si qualifica come terza. Nel gruppo D, invece, impresa del Tottenham che vince, passa come prima ed elimina il Marsiglia, che va fuori da tutto. Nel girone dell'Inter, il Barcellona centra almeno l'Europa League, Viktoria Plzen ultimo a zero punti. Di seguito il riepilogo con risultati e classifiche dei vari gironi.

GRUPPO A

Liverpool-Napoli 2-0: 85' Salah, 98' Nunez

Rangers-Ajax 1-3: 4' Berghuis, 29' Kudus, 87' rig. Tavernier (R), 89' Conceiçao

CLASSIFICA

Napoli 15 (qualificato agli ottavi e testa di serie)

Liverpool 15 (qualificato agli ottavi)

Ajax 6 (in Europa League)

Rangers 0

GRUPPO C

Bayern Monaco-Inter 2-0: 32' Pavard, 72' Choupo-Moting

Viktoria Plzen-Barcellona 2-4: 6' Alonso, 45 e 54' Ferran Torres, 51' rig. e 63' Chory (V), 75' Pablo Torre