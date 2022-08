Giovedì alle 18, a Istanbul, l'Inter conoscerà il suo percorso nella Champions League della stagione 2022/23 al termine del sorteggio. In tal senso, oggi è l’ultimo giorno per acquistare il Champions Pack in prelazione per gli abbonati alla stagione sportiva 2022/23, confermando il proprio posto a sedere. Gli abbonati alla Serie A 2022/23 che non vogliono confermare il proprio posto durante la fase di prelazione potranno in esclusiva acquistare uno qualsiasi dei posti non confermati dalle ore 10.30 di mercoledì 24 agosto e fino alle ore 18:00 di giovedì 25 agosto. Successivamente al sorteggio del Group Stage verranno comunicate su Inter.it le modalità di vendita per i posti rimasti liberi, sia come eventuale pacchetto di mini-abbonamento sia per i biglietti dei singoli match.