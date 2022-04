Si sono giocate stasera due gare valide per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Il Liverpool, dopo aver eliminato l’Inter agli ottavi, ipoteca anche la semifinale imponendosi per 3-1 sul campo del Benfica. In gol per i Reds Konaté, Mané e Luis Diaz, mentre Nunez ha realizzato il gol della bandiera per i portoghesi. Nell’altra gara, il Manchester City piega di misura l’Atletico Madrid. Decide il gol realizzato al 70’ da De Bruyne.