Il sorteggio s'avvicina, così anche la conclusione degli spareggi per accedere alla fase ai gironi di UEFA Champions League. Seconda serata delle gare di andata che scatta senza fuochi d'artificio con il pareggio a reti bianche tra gli azeri del Qarabag e i cechi del Viktoria Plzen. In Polonia, a Breslavia, s'è disputata Dinamo Kyiv-Benfica, che ha visto l'affermazione esterna per 2-0 dei portoghesi: apre il punteggio Gilberto su assist dell'ex nerazzurro Joao Mario, il sipario si chiude già nella prima frazione (37') con la quinta firma stagionale del classe 2001 Goncalo Ramos coadiuvato dalla stella Neres. Altalena di sorpassi e controsorpassi in Israele, dove il Maccabi Haifa cala il tris (3-2) sulla Stella Rossa di Belgrado: padroni di casa avanti con Pierrot al 18', i serbi non ci stanno e trovano l'adeguata reazione per timbrare doppiamente il tabellino con Pesic e Kanga. Nella ripresa la doppietta personale di Pierrot e il centro di Chery ribaltano nuovamente la situazione, accendendola in modo veemente in vista del ritorno in Serbia tra una settimana. Che, già di per sé, si giocherà in un'atmosfera particolarmente accesa.