Aleksandar Ceferin, numero uno dell'Uefa, è finito sotto accusa per la gestione della finale di Champions League 2022 a Parigi tra Liverpool e Real Madrid, quando tantissimi tifosi rimasero accalcati fuori dallo stadio in prossimità della partita e con diversi scontri. L’allora direttore operativo della UEFA Sharon Burkhalter-Lau ha accusato Ceferin di aver cercato di proteggere Zeljko Pavlica, suo grande amico e capo dell’unità di sicurezza UEFA.

Ne scrive il quotidiano inglese The Guardian, secondo cui dopo i fatti l'Uefa nominò un gruppo di esperti per analizzare quanto accaduto dando la responsabilità alla divisione eventi di Burkhalter-Lau e non alla sicurezza. Burkhalter-Lau ha però definito "completamente false" le prove portate dall'Uefa secondo cui l'unità diretta da Pavlica sarebbe stata emarginata. Secondo Burkhalter-Lau la maggior parte dei problemi sarebbero stati causati dalla polizia di Parigi, su cui l'Uefa non ha autorità.

Da sottolineare che Pavlica è stato testimone di nozze di Ceferin ed è stato promosso a un ruolo permanente nell'Uefa come consigliere per la sicurezza dopo l'elezione dello sloveno a numero uno del calcio europeo.