L'Inter versione europea tornerà visibile in chiaro. L'appuntamento, su Canale 5, è previsto per martedì 4 ottobre, alle 21, quando a San Siro la squadra di Simone Inzaghi sarà di scena contro il Barcellona nel match valido per la terza giornata del girone C di Champions League. Un incrocio cruciale per le ambizioni di Coppa dei nerazzurri, attualmente terzi in classifica a pari punti proprio con i catalani.