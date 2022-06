Se la prima squadra annaspa in Serie C, il Cesena Primavera sorprende tutti e nella prossima stagione andrà a giocare addirittura in Primavera 1. Traguardo raggiunto grazie anche al lavoro del tecnico Giovanni Ceccarelli, che ai microfoni del Corriere Romagna rivela le sue aspettative per il nuovo campionato: "Se l’anno prossimo potranno giocare cinque 2003 in Primavera 1, significa che chi ha studiato questa formula ritiene che i giovani non siano ancora pronti per spiccare il volo altrove. Ci aspetta un campionato che dà tanta visibilità e che ti permette di misurarti con un livello molto più alto. Noi siamo in C e giocheremo contro squadre giovanili di A, che spendono cifre inavvicinabili. Si tratta di un torneo di un altro livello. Cesare Casadei ha vinto il campionato con l’Inter e ora ha la fila di pretendenti in B. Il campionato Primavera 1 è una vetrina clamorosa", afferma citando la stella dell'Inter di Cristian Chivu, arrivato a Milano proprio dal club romagnolo.