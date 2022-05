Intervistato dall'agenzia slovena STA, Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, rivendica con orgoglio l'approvazione della riforma della Champions League sostenendo come il nuovo format rappresenti, a suo dire, il colpo di grazia alla Super League: "La chiave di tutto era essere riusciti a prevenire, in due, tre giorni, quella pazza idea della cosiddetta Superlega, che avrebbe significato la distruzione totale del calcio, la fine del modello sportivo europeo. La nuova riforma della Champions League è stato l’ultimo chiodo nella bara. La bara è stata preparata molto prima, ma ora dovevamo chiuderla completamente. Le grandi squadre giocheranno più partite contro le grandi, ma anche contro squadre modeste. Le modeste giocheranno anche contro altre della loro categoria e avranno più possibilità di andare avanti. Questo nuovo sistema sarà più interessante di quello attuale poiché dopo la prima fase non sarà ancora chiaro chi continuerà".