La UEFA punta su nuove regole per imporre un tetto massimo al budget per stipendi e trasferimenti per i club che si qualificano per giocare nelle competizioni europee. Lo ha confermato il presidente della federcalcio continentale Aleksander Ceferin nel corso dell'intervista rilasciata alla NOS: "Non vogliamo che due o tre club che hanno risorse illimitate arrivino a un budget di 5 miliardi o 10 miliardi. Altrimenti la nostra competizione non sarebbe più interessante. Praticamente ogni club, tutti quelli con cui ho parlato, sono d’accordo. Siamo lontani da qualsiasi decisione, ma ci stiamo pensando”.

Il numero uno del calcio europeo conferma che non vi è alcuna intenzione di esportare oltre i confini continentali la finale di Champions League: "Non abbiamo nemmeno discusso di uscire dall’Europa, figuriamoci essere concreti come in Arabia Saudita o da qualche altra parte. Per il futuro non do una grande possibilità che andremo a giocare da qualche altra parte".