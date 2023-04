Le partite di Champions League potrebbero disputarsi negli Stati Uniti già nel 2026, anno in cui il Paese a stelle e strisce ospiterà il Mondiale assieme a Canada e Messico. Lo ha rivelato Aleksander Ceferin, presidente UEFA, parlando a 'Men in Blazers': "È possibile, abbiamo iniziato a discuterne - le sue parole -. Quest'anno la finale è a Istanbul, nel '24 a Londra, nel '25 a Monaco... E dopo vediamo. È possibile, è possibile. Il calcio è estremamente popolare negli Stati Uniti al giorno d'oggi, gli americani sono disposti a pagare cifre alte per il meglio. Quindi seguiranno il calcio europeo come gli amanti del basket in Europa seguono l'NBA. E' un mercato molto importante e promettente per il futuro, il fatto è che stiamo vendendo i diritti tv molto bene. La sponsorizzazione è così così per ora negli Stati Uniti, ma qui la commercializzazione è completamente diversa che in Europa.

Gli americani hanno molto più talento per questo di noi europei. I fan continueranno a pensare in un certo senso: questi stronzi in Svizzera, è tutta una questione di soldi... Lo ripeto mille volte: ridistribuiamo il 97% del denaro; naturalmente i nostri ricavi sono enormi. Mi piacerebbe che fossero molto, molto più grandi di adesso. Ciò che mi ha scioccato in realtà è che le nostre finali dell'Europeo (2020 ndr) sono state seguite da più persone negli Stati Uniti rispetto alle finali NBA. Ciò che mi ha scioccato è che delle 30 partite degli Europei, ognuna di questa aveva gli spettatori di un Super Bowl. Quindi penso che stiamo andando bene".