Il Napoli si muove sul mercato alla ricerca di un erede di Piotr Zielinski, destinato a sposare l'Inter a parametro zero dopo la scadenza dell'accordo con il club azzurro. Questo quanto assicura Niccolò Ceccarini nell'editoriale scritto per TMW in cui informa che il club di De Laurentiis "sta facendo le sue valutazioni anche per quanto riguarda il post Zielinski, che a partire dalla stagione 2024/2025 vestirà la maglia dell’Inter".

"È evidente - precisa il giornalista - che non sarà semplice trovare un giocatore con queste caratteristiche ma il giro d’orizzonte è già iniziato. Un profilo monitorato è Sebastian Szymański (classe 1999) del Fenerbahçe. Trequartista ma con una fase realizzativa da centravanti: per lui finora nove reti e altrettanti assist in Süper Lig. Una dote dimostrata già l’anno scorso quando vestiva la maglia del Feyenoord. Insomma un’opzione da non trascurare".