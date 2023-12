"Inter: per la porta, oltre al solito Bento, è spuntata l’ipotesi Di Gregorio". A dirlo è Niccolò Ceccarini che nell'editoriale odierno di TMW ha parlato anche dell'Inter, aprendo ad uno scenario di mercato legato all'attuale estremo difensore del Monza, canterano proprio del club nerazzurro. Portiere ma non solo e secondo il collega di TMW, "sul fronte delle altre opportunità a costo zero, il club nerazzurro è sempre alla finestra per capire quale sarà il futuro di Zielinski".

"È chiaro che l’Inter è pronta a scendere in campo nel caso in cui i segnali per un suo rinnovo con il Napoli diventassero negativi. Idem per Soucek. Se non dovesse trovare un accordo per continuare la sua avventura al West Ham, i nerazzurri si metterebbero subito in corsa" ha poi aggiunto.