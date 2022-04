"Milan favorito, ma niente fuga". Questo il pensiero di Franco Causio sulla lotta scudetto. "Il Napoli ha tutto per tenere aperto il campionato e l’Inter deve recuperare, può farlo. Un po’ dipenderà anche dal ricorso per la partita col Bologna ma entrambe hanno chance. Non escludo una grande volata con due o tre squadre che si giocano lo scudetto all’ultima giornata. Sarebbe clamoroso", dice il Barone alla Gazzetta dello Sport.