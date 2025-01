Intervenuto ai microfoni di Espansione Tv, l'ex giocatore dell'Inter, Benoit Cauet ha parlato di Davide Frattesi, protagonista per eccellenza di questa finestra di mercato dei nerazzurri, avanzando un consiglio a giocatore e società: "Se va via, l'Inter perde sicuramente tantissimo perché è un giocatore troppo importante e dovrebbe rimanere a Milano. Forse non ha ancora trovato tutto lo spazio che merita perché gli altri fino ad ora hanno fatto benissimo perché il centrocampo titolare fa girare la palla con qualità straordinaria ed è anche per questo che i nerazzurri sono considerati tra i migliori d’Europa. Credo però che sia arrivato il suo momento, certi giocatori devono rifiatare e Inzaghi ha bisogno di lui come di Asllani o Zielinski, perché ci sono tante partite da giocare. Poi è vero che per loro non è facile perché ci vuole ritmo e bisogna entrare nel meccanismo ma l’Inter ha bisogno di questi giocatori e loro devono farsi trovare pronti. Sono stati presi per avere una rosa importante che permetta di arrivare a obiettivi importanti. Sotto questo punto di vista io non lo lascerei mai andare via perché è un giocatore troppo importante per caratteristiche, in Italia fai fatica a trovare uno come lui che determina, parte, ha capacità di segnare… Credo che non ci siano giocatori come lui in Italia, io Frattesi me lo tengo più che posso".