Dal degrado a punto di riferimento per i giovani e la comunità. I fratelli Salvatore, Sebastiano e Francesco Pio Esposito hanno compiuto un gesto di grande importanza sociale per la gente di Castellammare di Stabia, località dove sono cresciuti. Hanno recuperato e ristrutturato a proprie spese il campo di calcio dove loro stessi hanno mosso i primi passi da calciatori, proprio sotto casa.

Dopo tanto lavoro insieme al padre e a professionisti del settore, il nuovo campo in sintetico con struttura moderna è ormai pronto per l'inaugurazione che avverrà in un giorno non casuale: 11 novembre, il giorno dopo la partita tra la Juve Stabia e lo Spezia che vedrà in campo, oltre alla squadra per cui la famiglia Esposito fa da sempre il tifo (con tanto di abbonamento), anche quella in cui giocano Salvatore e Francesco Pio.