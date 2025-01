Antonio Cassano, sulle frequenze di Viva el Futbol, ha espresso alcune convinzioni sull'Inter, partendo da Frattesi: "Stravedo per la sua umiltà, non dice una parola, è sempre presente e sul pezzo, ha il gol nel sangue. Io detesto a morte quando un allenatore ti dice: 'Te la giochi'. L'anno scorso ha fatto molto meglio di Barella e quest'anno non viene preso in considerazione. Sono convinto che debba andare a giocare perché merita di avere spazio. Alla Juve non potrebbe far bene?".