Antonio Cassano non risparmia feroci critiche all' Inter , in primis a Steven Zhang . "E' da più di un anno che sta cercando di sbolognare l'Inter. Parlasse e dicesse che alla prima offerta buona vuole vendere. Non si possono fare ste figure di m... con la squadra più forte del campionato assieme alla Juve - dice l'ex attaccante alla Bobo Tv -. Uno vende Hakimi e Lukaku per 180 milioni e poi quest'anno vendi ancora? Che facciamo vendiamo tutti? E quest'anno riprendi quello che avevi venduto, cioé Lukaku?".

In compenso, Cassano è convinto che Skriniar "andava dato via", così come è convinto che alcuni giocatori andrebbero maggiormente valorizzati. "Lukaku e Acerbi sono stati voluti dall'allenatore. Mkhitaryan anche. Ma Asllani quando lo fai giocare? Perso per perso lo butto dentro. Non lo vede, come con Gosens".

Pesanti accuse a Inzaghi per la scelta del doppio cambio al 31'. "La cosa che mi ha mandato in confusione è questa. Una roba vergognosa: perché devi essere cambiato se sei ammonito? Non stravedo per Bastoni, lo sapete, ma questo è in difficoltà fisica, mentale, se lo togli al 31' lo ammazzi. Ho stima di Inzaghi ma non puoi comportarti così. Eventualmente lo cambi all'intervallo o dopo 5' della ripresa. Altrimenti io giocatore spacco tutto. Questo mi ha fatto capire che l'Inter è in grandissima confusione. E poi vai in vantaggio e fai sempre fatica. Mi dà l'impressione di aver paura. Sta facendo peggio di quel che deve. Fisicamente non camminano, lo vedi anche nei perni della squadra. Fa fatica persino Martinez. La maggior parte delle colpe sono dei giocatori, ma se l'allenatore nella realtà non si prende le responsabilità... O cambia o cambia, se continua così è da mandare via. Rispetto alla Juve, anche con grande confusione, qualcosina la vedo. Però non vedo un leader. Anche Brozovic sta facendo molta fatica, non è Brozovic. L'allenatore deve radunare la squadra, rasserenare gli animi e fare delle scelte con personalità e coraggio. Altrimenti si va a casa".